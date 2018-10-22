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19:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Как Украина вводила санкции против России

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении санкций в связи с недружественными действиями Украины, «связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц». Какие меры вводил Киев против России — в справке «Ъ».

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Источник: Reuters

С 7 апреля 2014 года Украина ограничила россиянам срок пребывания на своей территории до 90 суток.

11 апреля того же года Киев впервые поддержал личные санкции, введенные Евросоюзом против граждан России и Украины. В списке находились 33 человека, в том числе председатель СФ РФ Валентина Матвиенко и тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин.

17 апреля Украина ограничила въезд на свою территорию «всем гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет» без официального приглашения или документов, подтверждающих болезнь (смерть) близкого родственника.

11 сентября Украина запретила въезд в страну 35 сотрудникам российских СМИ на срок от трех до пяти лет. В том же году были аннулированы аккредитации около 100 журналистов из России.

15 октября Киев присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом против российских предприятий и компаний, перешедших под управление РФ после присоединения Крыма. В список, в частности, попали «Черноморнефтегаз», «Феодосия» и «Добролет».

25 января 2015 года Украина поддержала все санкции, введенные против России Швейцарией, странами ЕС и Большой семерки. В частности, были аннулированы или приостановлены лицензии и другие разрешительные документы у 160 российских компаний. Позже Киев неоднократно продлевал и расширял санкционные пакеты, принятые ЕС.

25 октября Украина полностью прекратила авиасообщение с РФ, а 25 ноября запретила российским перевозчикам транзит через ее воздушное пространство.

16 февраля 2016 года Рада запретила россиянам участвовать в приватизации госимущества на Украине.

27 мая президент Украины Петр Порошенко ввел личные санкции против 17 руководителей российских СМИ, в том числе генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главного редактора журнала «Русский репортер» Виталия Лейбина и главреда RT Маргариты Симоньян.

29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда граждан: депутатов Госдумы РФ от Крыма и Севастополя, членов избиркомов в этих регионах, сотрудников правоохранительных органов или судов, «причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России» и др.

16 марта 2017 года Петр Порошенко запретил украинским «дочкам» Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ-банка и VS-банка «осуществлять любые финансовые операции» в пользу материнских компаний.

11 декабря 2017 года Украина присоединилась к санкциям ЕС против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил срок действия ограничительных мер, введенных в предыдущие годы, и расширил список лиц, попавших под санкции. Среди прочих в него включили россиян, «причастных к информационной и киберагресии против Украины». В общей сложности в список попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

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