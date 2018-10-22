Джон Болтон обсудил в Москве возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина

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Мы обговорили (с Николаем Патрушевым. — «Ъ») такую возможность. Он сказал, что передаст это президенту Путину. Я думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина. <...> Возможно, в ближайшее время нам будет, что рассказать вам. Джон Болтон Советник президента США по национальной безопасности

Ранее СМИ в качестве возможных мест встречи лидеров США и РФ называли Париж и Буэнос-Айрес. «Ъ» поинтересовался у Джона Болтона, рассматривается ли такая возможность. «Вы определили два места, где они (лидеры США и РФ. — “Ъ”) оба будут», — заявил он, не исключив также проведение отдельного саммита, вроде того, что был в Хельсинки этим летом.

Напомним, что 11 ноября в Париже состоятся масштабные празднования по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, участие в который должны принять и Владимир Путин, и Дональд Трамп. А 30 ноября в Аргентине пройдет саммит G20.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. Она продолжалась более двух часов. По итогам переговоров тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: между президентами сложилась «позитивная химия». А первый полноформатный двусторонний саммит прошел в Хельсинки 16 июля этого года. По его итогам Владимир Путин заявил о сделанном первом шаге в «расчистке завалов» в отношениях России и США.

Елена Черненко