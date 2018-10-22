Владимир Путин встретится с Джоном Болтоном 23 октября
Президент России Владимир Путин примет помощника президента США Джона Болтона 23 октября, сообщил журналистам
Президент России Владимир Путин примет помощника президента США Джона Болтона 23 октября, сообщил журналистам
«Естественно, президент будет проинформирован о том, какие детальные переговоры состоялись сегодня. Завтра также планируется ряд встреч у Болтона. Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов. Поэтому встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — сказал он.
22 октября господин Болтон провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым. На встрече с господином Патрушевым стороны обсудили намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также возможность новой встречи господина Путина с президентом США Дональдом Трампом.