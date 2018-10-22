Владимир Путин встретится с Джоном Болтоном 23 октября

«Естественно, президент будет проинформирован о том, какие детальные переговоры состоялись сегодня. Завтра также планируется ряд встреч у Болтона. Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов. Поэтому встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — сказал он.