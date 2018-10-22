Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роскошная жена Кармело Энтони с шикарными формами (фото)
Звери в дороге: очень милые животные-пассажиры (фото)
Педиатр разрешил не лечить насморк
Невеста Роналду показала, как выглядит в образе блондинки
Как выглядит уютная квартира в старом квартале Парижа (фото)
Как выглядят самые опасные бандиты Латинской АмерикиИстория становления латиноамериканских банд во главе с всесильной Mara Salvatrucha
Глава Крыма сообщил о сообщниках керченского стрелка
В Польше сравнили цены американского СПГ и газа РФ
Педиатр разрешил не лечить насморк
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с фанатами
RMC: Лопетеги уволят из «Реала» сразу после матча с «Викторией»
Аниту Цой перевели в реанимацию
Путин жестко отреагировал на действия Украины
Российское оружие будущего оказалось бесполезным (фото)
7 секретов WhatsApp, которые надо знать
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Фоторепортажи
16Мартышки над схваткой
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
20:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин встретится с Джоном Болтоном 23 октября

Президент России Владимир Путин примет помощника президента США Джона Болтона 23 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Естественно, президент будет проинформирован о том, какие детальные переговоры состоялись сегодня. Завтра также планируется ряд встреч у Болтона. Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов. Поэтому встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — сказал он.

22 октября господин Болтон провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым. На встрече с господином Патрушевым стороны обсудили намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также возможность новой встречи господина Путина с президентом США Дональдом Трампом.

 Какое будущее ждет Mail.ru Group
Что придумал Золотов для Навального
Путин подписал указ об экономических санкциях против Украины
У незарегистрированных самозанятых предложили изымать весь доход
Роструд напомнил о праздничных выходных в ноябре
Российские банки оказались хуже южноафриканских
СМИ нашли «новую Васильеву» при проверке ремонта казарм
Фетисов назвал виновных в поведении Кокорина и Мамаева
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Спорт
РФС не получал от клубов обращений по Черчесову В РФС прокомментировали информацию о том, что главный тренер сборной России может по совместительству возглавить московский «Спартак»
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Lada, которой не должно быть, вышла на испытания На дорогах засветилась «таинственная» Lada Vesta SW, которая, по всей видимости, является спортивной версией универсала
Кино
Семенович, Лобода, Барановская: все звезды на 22-летии «Муз-ТВ» Телеканал с размахом отметил день рождения: на грандиозном гала-концерте выступили главные звезды отечественного шоу-бизнеса
Недвижимость
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Почему исторические города закрываются для туристов
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тренд или бред: оцениваем маникюр звезд Мы пристально посмотрели на руки западных и российских звезд, чтобы понять, с какими ногтями не стыдно появиться на публике
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь