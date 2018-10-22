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22 октября, источник: RTVi

Старейший президент Африки возглавил Камерун в седьмой раз подряд

Президентом Камеруна избрали 85-летнего Поля Бийя, который возглавляет страну с 1982 года. Об этом 22 октября сообщило агентство AP.

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Источник: AFP 2018

Выборы президента Камеруна прошли 7 октября. Бийя набрал 71% голосов, а его соперник Морис Камто всего 14%. Конституционный совет, который назначил Бийя, отменил все юридические препятствия для его участия в выборах.

Оппозиция преодолела десятки юридических препятствий, но совет все равно не допустил к выборам ее кандидата Джошуа Осиха. Он обвинил Бийю в использовании административного ресурса для победы. Конституционный совет назвал выборы свободными и справедливыми.

По данным аналитиков, Камерун может столкнуться с серьезными потрясениями. Бийя, которому к концу нового президентского срока будет 92 года, должен начать подготовку страны к правлению без себя.

«Я могу только надеяться, что он думает об интересах нации», — сказал бывший дипломат ООН Симон Мунзу. «Камерунцы жаждут надлежащей демократии. Они не думали, что это продлится так долго», — добавил он.

Поль Бийя возглавляет Республику Камерун с 1982 года. До него старейшим действующим руководителем государства был Роберт Мугабе, который был президентом Зимбабве с 1987 по 2017 года.

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