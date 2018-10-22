Старейший президент Африки возглавил Камерун в седьмой раз подряд

Источник: AFP 2018

Выборы президента Камеруна прошли 7 октября. Бийя набрал 71% голосов, а его соперник Морис Камто всего 14%. Конституционный совет, который назначил Бийя, отменил все юридические препятствия для его участия в выборах.

Оппозиция преодолела десятки юридических препятствий, но совет все равно не допустил к выборам ее кандидата Джошуа Осиха. Он обвинил Бийю в использовании административного ресурса для победы. Конституционный совет назвал выборы свободными и справедливыми.

По данным аналитиков, Камерун может столкнуться с серьезными потрясениями. Бийя, которому к концу нового президентского срока будет 92 года, должен начать подготовку страны к правлению без себя.

«Я могу только надеяться, что он думает об интересах нации», — сказал бывший дипломат ООН Симон Мунзу. «Камерунцы жаждут надлежащей демократии. Они не думали, что это продлится так долго», — добавил он.