США отказались считать шантажом выход из ракетного договора

Источник: AP 2018

«Это вообще неправда. Это российские нарушения Договора привели нас к нынешней точке. И это продолжалось пять лет, если не больше, — сказал он. — Исходя из российских заявлений стало ясно, что в Москве вообще не считают, что какое-то нарушение имело место. Мы не думаем, что выход из соглашения — это то, что создает проблему. Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договор о РСМД — вот это проблема».

Болтон отметил, что «Вашингтон не будет терпеть нарушения договора, не имея возможности для ответа».

Политик также рассказал, что в США еще не приняли решение о размещении ракет на территории Европы после заявления о выходе из ДРМСД. При этом он указал на «аномалию» соглашения: «Сейчас крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полета, которая подпадает под ДРСМД. Но раз они расположены на американских кораблях в Балтийском море, то не нарушают договор. А если переместить их на берег Польши, то это уже будет нарушением», — сказал он, отметив, что подобные разговоры являются «пустыми».