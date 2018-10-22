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23:38 (мск), источник: Lenta.Ru

США отказались считать шантажом выход из ракетного договора

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал утверждение Москвы, посчитавшей шантажом решение Трампа о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

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Источник: AP 2018

«Это вообще неправда. Это российские нарушения Договора привели нас к нынешней точке. И это продолжалось пять лет, если не больше, — сказал он. — Исходя из российских заявлений стало ясно, что в Москве вообще не считают, что какое-то нарушение имело место. Мы не думаем, что выход из соглашения — это то, что создает проблему. Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договор о РСМД — вот это проблема».

Болтон отметил, что «Вашингтон не будет терпеть нарушения договора, не имея возможности для ответа».

Политик также рассказал, что в США еще не приняли решение о размещении ракет на территории Европы после заявления о выходе из ДРМСД. При этом он указал на «аномалию» соглашения: «Сейчас крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полета, которая подпадает под ДРСМД. Но раз они расположены на американских кораблях в Балтийском море, то не нарушают договор. А если переместить их на берег Польши, то это уже будет нарушением», — сказал он, отметив, что подобные разговоры являются «пустыми».

21 октября Трамп заявил, что страна выходит из договора ДРСМД. Он пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Соглашение 1987 года не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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22:57 (мск)© Ньюстюб
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