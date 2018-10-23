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02:40 (мск), источник: Lenta.Ru

США предостерегли Россию от дружбы с Ираном

В интересах России не помогать Ирану обходить американские санкции. Об этом заявил источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times.

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По словам высокопоставленного чиновника, Иран может предложить Москве продавать свою нефть на мировом рынке, что позволит Тегерану избежать введенных Вашингтоном ограничений.

«Я бы не рекомендовал России делать это», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что США пытаются убедить и другие страны сократить торговые отношения с Ираном.

О том, что Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции, 15 октября сообщали израильские СМИ. По информации журналистов, после вступления в силу антииранских санкций топливо будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы в России, а уже оттуда — конечным покупателям. Тегеран при этом будет получать оплату от Москвы.

Предполагается, что поставки из Ирана будут осуществлять через Каспийское море. В схеме планируется также задействовать европейские страны, говорится в документах МИД Израиля.

Новый пакет американских санкций против Ирана вступит в силу в ноябре. Ограничения будут распространяться на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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