США предостерегли Россию от дружбы с Ираном

По словам высокопоставленного чиновника, Иран может предложить Москве продавать свою нефть на мировом рынке, что позволит Тегерану избежать введенных Вашингтоном ограничений.

«Я бы не рекомендовал России делать это», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что США пытаются убедить и другие страны сократить торговые отношения с Ираном.

О том, что Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции, 15 октября сообщали израильские СМИ. По информации журналистов, после вступления в силу антииранских санкций топливо будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы в России, а уже оттуда — конечным покупателям. Тегеран при этом будет получать оплату от Москвы.

Предполагается, что поставки из Ирана будут осуществлять через Каспийское море. В схеме планируется также задействовать европейские страны, говорится в документах МИД Израиля.