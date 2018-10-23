Трамп назвал гибель Хашкаджи «заговором, который завел не туда»

Источник: AP 2018

Об этом он заявил в понедельник в интервью газете USA Today.

По словам Трампа, это был «заговор, который завел не туда». Президент США сказал, что обсудил ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. «Он говорит, что ни он к этому не причастен, ни король (Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд)», — подчеркнул Трамп, отказавшись, однако, ответить, верит ли он такому объяснению.

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Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что в Саудовской Аравии и Турции находятся представители американских спецслужб, которые должны озвучить свою версию произошедшего в ближайшее время.

2 октября Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.