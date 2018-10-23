СМИ: Япония окончательно прекращает предоставление Китаю экономической помощи

К настоящему времени Китай получил от Токио низкопроцентных кредитов, безвозмездных субсидий и технической помощи на общую сумму около 3,7 трлн иен — более $32 млрд по текущему курсу, сообщает телеканал NHK.

Выдача займов и грантов Пекину уже прекращена с 2006 года. О полной приостановке других видов помощи премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит в ходе своего начинающегося 25 октября визита в КНР, передает телеканал.

Он намерен предложить Китаю вести отныне полностью равноправное экономическое сотрудничество — в частности, сообща оказывать помощь развивающимся государствам.