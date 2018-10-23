Обама уличил Трампа в приписывании чужих заслуг

Источник: AP 2018

«Когда я покинул Белый дом, повышалась зарплата, снижалось число людей без страховки. Это то, что я передал своему преемнику. Так что когда вы в очередной раз услышите об экономических чудесах, вспомните, кто это начал», — отметил он.

18 октября журнал Newsweek выпустил материал, развенчивающий миф о взрывном росте экономики Трампа.

По утверждению авторов публикации, заявления президента США плохо соотносятся с реальным положением дел рядовых американцев.