Великобритания не нашла доказательств успешного вмешательства России

Источник: AP 2018

Правительство не увидело доказательств успешного использования дезинформации иностранными субъектами, включая Россию, для влияния на демократические процессы в Великобритании, говорится в документе. После отравления Скрипалей в английском Солсбери, которое произошло в марте, Россия опубликовала как минимум 38 ложных информационных сообщений об этом событии, указывают британские власти. Однако Лондон продолжит работать с партнерами над решением проблем дезинформации, утверждается там же. В ближайшие пять лет Лондон потратит на это более 100 млн фунтов стерлингов.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США продолжается, напоминает Великобритания. На сегодняшний день не было доказательств какого-либо успешного иностранного вмешательства, утверждается в отчете.

Ранее правительство Великобритании обвинило разведку России в организации кибератак с согласия Кремля. Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности, назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства, а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Кроме того, британская газета The Times рассказала о вмешательстве российских ботов в досрочные выборы Великобритании в июне прошлого года.