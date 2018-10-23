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10:50 (мск), источник: ТАСС

МИД Китая: Пекин не приемлет шантаж в вопросе вступления в ДРСМД

Как отметил официальный представитель ведомства Хуа Чуньин, США следует действовать предусмотрительно при выдвижении требования о вступлении КНР в ДРСМД.

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Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китай не приемлет по отношению к себе шантаж в любых его проявлениях, по этой причине США при выдвижении требования о вступлении КНР в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны действовать предусмотрительно. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник на брифинге прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что ДРСМД должен охватывать не только Россию и США, но и Китай.

«ДРСМД, подписанный между США и СССР, является двусторонним соглашением, а теперь США, в одностороннем порядке отказываясь от него, говорят о других странах. Смысл таких высказываний постичь сложно», — указала она.

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«Китай в своей оборонной политике придерживается защиты своих собственных интересов в сфере безопасности. Мы не приемлем шантаж в любой форме. В очередной раз призываем США прекратить двигаться против течения. По этому вопросу необходимо сначала трижды подумать и только потом предпринимать действия», — резюмировала дипломат.

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