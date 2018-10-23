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11:20 (мск), источник: Интерфакс

Расчет за поставки С-400 с Индией будет произведен в рублях или рупиях

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Индия не будет расплачиваться с Россией за зенитные ракетные системы С-400 долларами, сообщил «Интерфаксу» во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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Источник: РИА "Новости"

«Нет, мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия — рубль», — заявил Михеев. «Рассматриваем участие российских и индийских банков», — сказал глава компании.

Контракт на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 был подписан в начале октября в рамках переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди. Сообщалось, что речь идет о поставке пяти полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд.

США выражали недовольство этой сделкой; президент Дональд Трамп обещал, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт Дели с Москвой. В связи с угрозой санкций Индия и РФ начали рассматривать возможность перевода расчетов в нацинальные валюты.

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