Расчет за поставки С-400 с Индией будет произведен в рублях или рупиях

Источник: РИА "Новости"

«Нет, мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия — рубль», — заявил Михеев. «Рассматриваем участие российских и индийских банков», — сказал глава компании.

Контракт на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 был подписан в начале октября в рамках переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди. Сообщалось, что речь идет о поставке пяти полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд.