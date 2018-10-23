Песков заверил, что санкции против Киева не затронут украинский народ

Источник: РИА "Новости"

«Украина принимает меры и в отношении экономики, юридических лиц, физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего (в качестве ответных мер — ИФ)) нельзя исключать», — сказал Песков.

Он напомнил, что указом Путина «правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан».

На уточняющий вопрос, могут ли ограничительные меры затронуть украинских граждан в массе, которая находится на территории РФ, или это будут точечные санкции, Песков подчеркнул: «Президент Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны».

«Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — заявил Песков.