Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной

Прокуратура Воронежской области провела проверку по обращению бывшего вице-губернатора региона Юрия Агибалова по вопросу законности назначения ему единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 23 октября.