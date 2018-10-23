Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной
Прокуратура Воронежской области провела проверку по обращению бывшего
Прокуратура Воронежской области провела проверку по обращению бывшего
«Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — говорится в сообщении.
В середине сентября Агибалов объявил об уходе на пенсию. Глава региона Александр Гусев выплатил своему заместителю 23 оклада. Губернатор пояснил, что все выплаты чиновнику были начислены в соответствии с законом.
Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?
Позже стало известно, что Юрий Агибалов вошел в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области. Возглавляет комиссию губернатор.
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