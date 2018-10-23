Дональд Трамп: «Я — националист, окей?»
Президент США Дональд Трамп признал себя националистом. Об этом он заявил 22 октября на собрании сторонников Республиканской партии США в Хьюстоне, штат Техас.
Президент США Дональд Трамп признал себя националистом. Об этом он заявил 22 октября на собрании сторонников Республиканской партии США в Хьюстоне, штат Техас.
«Вы знаете, кто я такой? Я — националист, окей?», — заявил Трамп.
На собрании республиканцев Трамп выступал в поддержку своего бывшего конкурента на президентских праймериз партии 2016 года — сенатора Теда Круза. В нынешней кампании последний борется за то, чтобы сохранить место в Сенате США. На сцене Трамп назвал Круза своим другом и добавил, что у них «были свои трудности» в прошлом.
Сенатор от Техаса, по словам президента, больше не «Тед-лжец», а «Прекрасный Тед». «Это была очень соревновательная, очень жесткая кампания <…> Мне он действительно нравится, он очень умный парень. Он любит жителей Техаса, как и я», — добавил Трамп.
В тот же день американский президент написал в твиттере, что США начнут урезать помощь странам Центральной Америки: Гондурасу, Гватемале и Сальвадору. Он мотивировал это тем, что они «не могут остановить людей, которые покидают свои страны и незаконно прибывают в США».
В октябре около семи тысяч мигрантов отправились из Гондураса в сторону США. Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь Гондурасу, если его власти немедленно не примут меры. Группу мигрантов президент США при этом назвал «караваном». Правительство Гондураса призвало своих граждан вернуться в страну. Сейчас «караван мигрантов’уже добрался до Мексики.