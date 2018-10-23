Дональд Трамп: «Я — националист, окей?»

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«Вы знаете, кто я такой? Я — националист, окей?», — заявил Трамп.

На собрании республиканцев Трамп выступал в поддержку своего бывшего конкурента на президентских праймериз партии 2016 года — сенатора Теда Круза. В нынешней кампании последний борется за то, чтобы сохранить место в Сенате США. На сцене Трамп назвал Круза своим другом и добавил, что у них «были свои трудности» в прошлом.

Сенатор от Техаса, по словам президента, больше не «Тед-лжец», а «Прекрасный Тед». «Это была очень соревновательная, очень жесткая кампания <…> Мне он действительно нравится, он очень умный парень. Он любит жителей Техаса, как и я», — добавил Трамп.

В тот же день американский президент написал в твиттере, что США начнут урезать помощь странам Центральной Америки: Гондурасу, Гватемале и Сальвадору. Он мотивировал это тем, что они «не могут остановить людей, которые покидают свои страны и незаконно прибывают в США».