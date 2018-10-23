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18:01 (мск), источник: Daily Storm

Движущийся в США караван мигрантов увеличился до семи тысяч человек

Президент США заявил, что готов остановить колонну мигрантов из Центральной Америки с помощью военных.

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Источник: Reuters

Более семи тысяч мигрантов из стран Центральной Америки направляются в сторону южной границы США. Сейчас организованная колонна беженцев из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Никарагуа находится на территории Мексики, сообщает американская ежедневная газета USA Today. Ранее говорилось, что число беженцев составляло три тысячи.

Караван насчитывает, по приблизительным оценкам, 7233 человека, «многие из которых намерены продолжить марш на север», приводит заявление официального представителя ООН Фархана Хака USA Today.

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«Здесь нет ни одного террориста. Насколько я знаю, террористов нет в этих четырех странах, по крайней мере за пределами коррумпированных правительств», — заявил один из организаторов каравана Денис Омар Контрерас. По его словам, мигранты продолжают прибывать из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето обратился в ООН за помощью в обработке заявлений мигрантов, претендующих на статус беженца, чтобы выяснить, кто их них может рассчитывать на получение убежища, а кого следует отправить домой. В Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что этих действий недостаточно, и обвинил южных соседей в содействии появлению каравана.

«Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли остановить людей, чтобы те не покидали свою страны и не пытались незаконно проникнуть в США», — написал американский лидер и добавил, что теперь будет существенно сокращать помощь этим странам.

«К сожалению, похоже, что полиция Мексики и военные не могут остановить караван, направляющийся на южную границу Соединенных Штатов. Преступники и неизвестные выходцы из Ближнего Востока смешались. Я предупредил пограничный патруль и военных, что это национальная эмиграция», — написал Трамп и призвал немедленно изменить миграционные законы.

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18 октября караван мигрантов из стран Центральной Америки приблизился к границе Мексики с Гватемалой, где их попыталась остановить мексиканская полиция. При столкновениях были ранены как минимум девять человек. Позднее власти страны разрешили перейти границу женщинам и детям. У большинства мигрантов почти нет вещей — они взяли то, что смогли унести в рюкзаках. Весь путь колонны составляет около 4,5 тысячи километров, который люди преимущественно преодолевают пешком.

Летом президент США Дональд Трамп заявлял, что нелегальные иммигранты, попадающие в Соединенные Штаты, должны быть немедленно депортированы в свои родные страны без участия суда. Глава Белого дома призвал своих политических оппонентов исправить миграционное законодательство и укрепить границы. Также он подчеркнул, что стране нужны граждане, доказавшие свою полезность.

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