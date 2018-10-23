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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Продажу больших данных предлагают узаконить

Проект о регулировании рынка big data внесен в Госдуму.

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Источник: Reuters

В Госдуму внесен законопроект о регулировании больших пользовательских данных. Он предлагает разрешить компаниям обрабатывать и передавать такие данные третьим лицам с согласия самих пользователей.

Законопроект, нормативно закрепляющий определения больших пользовательских данных, оператора этих данных, а также вводящий регулирование их обработки, 23 октября внес в Госдуму депутат от «Единой России» Михаил Романов. Согласно проекту, к большим пользовательским данным предлагается относить совокупность информации о физических лицах, кроме персональной, «не позволяющую без использования дополнительной информации или обработки определить конкретное физическое лицо».

Операторами больших пользовательских данных могут выступать госорганы, органы местного самоуправления, юридические или физические лица, которые осуществляют их обработку. Оператор больших пользовательских данных обязан размещать на своем сайте информирование о намерении их обрабатывать. Также до начала обработки данных для целей третьих лиц оператор обязан получить согласие, указано в законопроекте.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас такие большие данные в России никак не регулируются, и одним из первых шагов в этом направлении должно стать введение нового понятийного аппарата.

Вопрос регулирования обработки общедоступных персональных данных сейчас также обсуждается в правительстве, сообщал «Ъ» 10 октября. Кроме того, в октябре «МегаФон», Mail.Ru Group, oneFactor, «Яндекс» и Тинькофф-банк учредили в России Ассоциацию участников рынка больших данных. Ее возглавила операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова. Участники ассоциации намерены разработать бизнес-ориентированную стратегию развития рынка больших данных, выработать единые принципы и стандарты обработки, хранения и передачи и использования больших данных.

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В Ассоциации больших данных отметили, что участники рынка, а также бизнес ассоциации не участвовали в разработке данного законопроекта. «Мы изучаем текст документа, но уже сейчас можно отметить, что излишнее регулирование в этом вопросе будет препятствовать развитию рынка больших данных в России. Так например, мы считаем, что создание единого термина, описывающего большие данные в целом, нецелесообразно, с учетом того, что категории информации, которые могут собираться, постоянно меняются количественно и качественно с развитием технологий», — отметил представитель ассоциации.

Юлия Тишина

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