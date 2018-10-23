Путин предложил Трампу встретиться в Париже 11 ноября

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже», — цитирует господина Путина ТАСС.

«Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи», — ответил господин Болтон.

По словам российского президента, Москва удивлена недружественными действиями со стороны Вашингтона, которые последовали за «конструктивной встречей» президентов в Хельсинки в июле.

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», — отметил господин Путин.

Президент России также предложил Джону Болтону обменяться мнениями по стратегическим вопросам и по проблематике разоружения.

Читайте также Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

«Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе США из договора по противоракетной обороне, недавно мы услышали о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе», — сказал Владимир Путин.

О том, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), американский президент заявил 20 октября. При этом позже он сказал, что Китай «должен быть включен» в ДРСМД.