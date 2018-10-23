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18:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил Трампу встретиться в Париже 11 ноября

Президент России Владимир Путин через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передал Дональду Трампу предложение о встрече в Париже 11 ноября. На эту дату запланированы мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

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«Было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже», — цитирует господина Путина ТАСС.

«Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи», — ответил господин Болтон.

По словам российского президента, Москва удивлена недружественными действиями со стороны Вашингтона, которые последовали за «конструктивной встречей» президентов в Хельсинки в июле.

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», — отметил господин Путин.

Президент России также предложил Джону Болтону обменяться мнениями по стратегическим вопросам и по проблематике разоружения.
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«Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе США из договора по противоракетной обороне, недавно мы услышали о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе», — сказал Владимир Путин.

О том, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), американский президент заявил 20 октября. При этом позже он сказал, что Китай «должен быть включен» в ДРСМД.

Джон Болтон ранее рассказал «Ъ», почему господин Трамп решил выйти из ДРСМД. По его словам, только две страны в мире связаны данным договором — Россия и США, и «одна из этих стран нарушает соглашение».

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Трамп и Болтон высказывают противоположную позицию по РСМД
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10:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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