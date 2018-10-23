Путин в шутку предложил свою интерпретацию герба США

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками», — сказал Путин.
Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?
Владимир ПутинПрезидент России
Помощник американского президента признался, что «оливковую ветвь с собой не привез». «Я так и думал», — отреагировал Путин.
«Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — пояснил со своей стороны Болтон.
Путин напомнил, что на гербе США есть и надпись «Единство в многообразии». «Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется», — сказал Путин. Болтон заверил его, что США согласны с этим.