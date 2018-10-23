Путин в шутку предложил свою интерпретацию герба США

Источник: РИА "Новости"

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками», — сказал Путин.

Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы? Владимир Путин Президент России

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Помощник американского президента признался, что «оливковую ветвь с собой не привез». «Я так и думал», — отреагировал Путин.

«Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — пояснил со своей стороны Болтон.