Встреча Путина и Трампа пройдет в Париже 11 ноября

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«В ходе консультаций (помощника президента США по национальной безопасности Джона) Болтона с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном», — сказал Ушаков журналистам.

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По его словам, планируется, что после торжественных мероприятий в Париже «президенты проведут двустороннюю встречу». Как заявил Ушаков, ее продолжительность зависит от самих президентов. «Это, конечно, полноценная встреча. Она будет серьезно готовиться», — сказал он.

По словам Ушакова, на встрече будут присутствовать и члены делегаций из тех, что поедут в Париж на мероприятие. «Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей», — сказал он.