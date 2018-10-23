Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал в США: судьи обидели экс-ученицу Тутберидзе
Австралийцы построят новый «Титаник» (это не шутка)
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
20-летняя Пэрис Джексон выходит замуж
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Беременная спасла мужу жизнь накануне родов
Эммануил Виторган позабавил соцсети новым фото дочки
Басков подшутил над разводящейся Степаненко в шоу Малахова
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Киевский министр призвал граждан брать оружие и ехать в Москву
Мамаева угрожают убить в тюрьме - СМИ
СМИ: пассажирский самолет обстрелян в Хабаровске
Сотням тысяч россиян грозит банкротство
Водолазы нащупали пропавшую аргентинскую субмарину
14-летний сын Белохвостиковой выпал из окна - СМИ
"Расценим как нападение на РФ": посол о словах министра Польши
Погибла актриса Марина Поплавская
Фоторепортажи
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
20:44 (мск), источник: Интерфакс

Встреча Путина и Трампа пройдет в Париже 11 ноября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в ходе предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«В ходе консультаций (помощника президента США по национальной безопасности Джона) Болтона с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном», — сказал Ушаков журналистам.

Читайте также
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

По его словам, планируется, что после торжественных мероприятий в Париже «президенты проведут двустороннюю встречу». Как заявил Ушаков, ее продолжительность зависит от самих президентов. «Это, конечно, полноценная встреча. Она будет серьезно готовиться», — сказал он.

По словам Ушакова, на встрече будут присутствовать и члены делегаций из тех, что поедут в Париж на мероприятие. «Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей», — сказал он.

Ушаковов отметил, что Путин в ходе общения с Болтоном обсудил возможность дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Владимир Путин: было бы полезно продолжить прямой диалог с президентом США
Во время загрузки произошла ошибка.
20:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
Чиновники из-за погони выкинули взятку на трассу
На российской антарктической станции произошла драка
Экс-сотрудница ЦРУ рассказала о маскировке шпионов
На Дальнем Востоке отловили странного тигра
Путин в шутку предложил свою интерпретацию герба США
Еще один бразилец представил себя в сборной России
Спорт
Макгрегор: Я проиграл честно и справедливо, но я вернусь Конор наконец поделился мыслями о поражении Хабибу. Речь получилась развёрнутой и содержательной
Hi-Tech
Пицца и кирпич: NASA показало необычные айсберги Природа, как ты это делаешь?!
Авто
Самым популярным авто на планете остаётся «японец» В тройке наиболее популярных моделей в мире по сравнению с прошлым годом изменений не произошло
Кино
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса» Наставник вокального проекта обратился к городским властям Сочи в социальных сетях
Недвижимость
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Отельеры рассказали, как поступают с буйными гостями
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Бал дебютанток Tatler 2018 1144
Кристина имена самые частые из необычных 499
маааленький дракончик Про подарки и вообще за жизнь поговорить... 485
Поня Пучок 35+ 348
Леди
Правила стиля 65 лет назад: пижама, белый костюм и никаких шорт Называться стильной сегодня проще, чем во все времена – будь собой, красиво нарушай правила, улыбайся.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь