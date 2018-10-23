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22:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ракетный арсенал Китая. Чего опасаются США?

Президент США Дональд Трамп, заявив о намерении выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, объяснил свое желание необходимостью противостоять не только России — которая, по словам Трампа, нарушает договор — но и Китаю. Китай в последние годы и вправду превратился в серьезную ракетную державу.

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В 1987 году, когда США и СССР подписали Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то есть ракет дальностью от 500 до 5500 километров, вопрос о Китае не стоял. У него были баллистические ядерные ракеты шахтного базирования, но по числу и характеристикам других типов ракет никто в мире не мог сравниться с США и СССР.

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«А теперь вдруг Китай превратился во вторую по экономической мощи державу мира, которую Вашингтон рассматривает как враждебную силу и которая имеет три или четыре высокомобильных ракетных системы средней дальности. Они перевозятся на тягачах, они могут быть спрятаны глубоко в горных укрытиях, они передвигаются по шоссе, они могут быть запущены откуда угодно», — говорит обозреватель Би-би-си Говард Чжан.

«Эти системы очень беспокоят США. Потому что Pax Americana в индо-тихоокеанском регионе опирается на американские авианосцы и старые, традиционные ударные силы, а все эти системы серии “Дунфэн”, особенно ДФ-21 (китайцы называют ее “убийцей авианосцев”) позволяют нанести удар по авианосной группировке в радиусе одной-трех тысяч километров», — объясняет Чжан.

Почти все баллистические ракеты Китая, начиная с первых модификаций, которые были копиями советских ракет, называются «Дунфэн» («Восточный ветер», или Dongfeng в латинской транскрипции).

Китай не публикует данные о количестве своих ракет — военная тайна — но, по оценкам США и военных аналитиков других стран, Народно-освободительная армия Китая располагает многими сотнями ракет, которые попали бы под сокращение, если бы Пекин вдруг согласился присоединиться к ДРСМД.

Но Китай, судя по нынешнему состоянию дел, не согласится.

После того, как Трамп на прошлой неделе выступил с заявлением о ДРСМД, некоторые политические комментаторы предположили, что Трамп в данном случае ведет себя так же, как и в случаях с некоторыми торговыми соглашениями: пугает контрагентов разрывом договора или на самом деле разрывает его, чтобы добиться пересмотра условий. В случае с ДРСМД — заключить новый договор, но уже с участием Китая.

Однако советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита 22—23 октября в Москву сказал прессе, что добиться присоединения Китая к договору невозможно.

«Возможно, если бы мы тогда, на достаточно раннем этапе, предприняли какие-то действия, то это было бы возможно. Но сейчас, например, от трети до половины общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют ДРСМД. И предполагать, что они уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет, просто нереалистично», — сказал Болтон газете «Коммерсант».

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Говард Чжан предполагает, что США и не будут пытаться уговорить Китай.

«Звучат предположения, что американцы, выйдя из договора о ракетах средней и малой дальности, разместят мобильные ракетные силы в Японии и Корее, укрепят свою передовую линию, и это заставит Китай задуматься, — говорит обозреватель Би-би-си. — Хотят ли США на самом деле подписать новый договор с участием уже не только России, но и Китая? Возможно, но не знаю, насколько вероятно, что они прямо с этого и намереваются начать».

Дональд Трамп, заявляя о желании выйти из ДРСМД, достаточно ясно дал понять, что намерен пойти по пути давления и по сути локальной гонки вооружений, а не по пути уговоров.

«Россия не выполняет соглашение. Пока люди не придут в чувство […] у нас больше денег, чем у кого бы то ни было, намного больше. Мы будем наращивать силы», — сказал Трамп.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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