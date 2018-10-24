Стороны проявили сдерживание

Источник: AP 2018

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон завершил во вторник визит в Москву, главным событием которого стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Тональность визита представителя администрации США и архитектора ее российской политики предопределили жесткие заявления президента Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также решимости США стать лидером новой ядерной гонки, «пока другие страны не придут в себя». По мнению опрошенных «Ъ» российских экспертов, визит Джона Болтона в Москву завершил эпоху стратегического партнерства двух стран, на смену которому придет новая модель отношений: стратегическое сдерживание, требующее от Москвы асимметричных ответов на вызовы США.

В Россию с нелюбовью

Двухдневный визит Джона Болтона стал уже вторым его посещением российской столицы за полгода и имел принципиально новую повестку. На сей раз он прибыл в Москву, чтобы договариваться о новых правилах игры в российско-американских отношениях в связи с последними заявлениями Дональда Трампа о нежелании следовать договоренностям с Россией, достигнутым его предшественниками.



Накануне визита Джона Болтона Дональд Трамп сообщил о скором выходе США из Договора о РСМД 1987 года, обвинив Россию в нарушении положений этого документа. А когда его советник по национальной безопасности уже находился в Москве, Дональд Трамп сообщил, что США будут наращивать свои ядерные силы. «У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем увеличивать свой ядерный потенциал, пока они не придут в себя», — заявил Дональд Трамп, дав понять, что это послание прежде всего адресовано России и Китаю. Они, по словам президента США, должны «поступить умно» и прекратить гонку вооружений.



Без оливковой ветви

Несмотря на новые обвинения в адрес России и фактический переход Вашингтона на язык ядерного ультиматума, повестка визита Джона Болтона оказалась предельно насыщенной. В понедельник, после пятичасовых переговоров с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, Джон Болтон провел закрытую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, продлившуюся полтора часа.

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Рабочая программа вторника оказалась еще более плотной. После продлившихся полтора часа переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу господин Болтон возложил цветы к месту убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту. После этого в сопровождении посла США в Москве Джона Хантсмана он посетил Александровский сад, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии у Вечного огня Джон Болтон и Джон Хантсман также возложили цветы к стеле крымского города Керчь, почтив память жертв трагедии в местном колледже.



До своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле господин Болтон также успел дать интервью Би-би-си и провести встречу с представителями американского бизнеса в РФ.



Тон официальных сообщений и высказываний самого господина Болтона, сделанных в ходе визита и на итоговой пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», был подчеркнуто спокойным. Как следует из этих заявлений, помимо проблемы Договора о РСМД стороны обсудили широкий круг вопросов, включая перспективы продления действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений после 2021 года, Сирию, Иран, Китай, Северную Корею, борьбу с терроризмом и ситуацию на Кавказе.



Говоря в интервью Би-би-си о главном раздражителе в российско-американских отношениях последних дней — теме Договора о РСМД, Джон Болтон повторил тезис о том, что это «устаревший» документ.

При этом он назвал разговор с Сергеем Шойгу «продуктивным», выразив мнение, что российский министр «понимает глобальный контекст: то, что речь идет о двустороннем соглашении времен холодной войны».

Впрочем, встреча Джона Болтона с Владимиром Путиным вернула его к вопросу о последних шагах Вашингтона, направленных на демонтаж прежнего стратегического партнерства США и России. «Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», — попенял Джону Болтону Владимир Путин, впрочем, тут же призвав «несмотря на различные подходы, искать точки соприкосновения».



Чтобы описать ситуацию в российско-американских отношениях, Владимир Путин напомнил о хищной птице, изображенной на гербе США. «Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?» — иронично заметил Владимир Путин.

Попытавшийся отшутиться Джон Болтон заговорил о том, что «оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана», что «демонстрирует его приоритеты». Впрочем, он все же был вынужден признать, что «оливковую ветвь с собой не привез».

«Я так и думал», — подвел итог Владимир Путин.

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Ось асимметрии

Одним из главных позитивных итогов стало прозвучавшее на пресс-конференции заявление Джона Болтона о подготовке новой встречи лидеров США и России. Она, как ожидается, состоится 11 ноября в Париже на праздновании столетней годовщины окончания Первой мировой войны.



Между тем, несмотря на предпринятые советником президента Трампа попытки снять новую напряженность в отношениях США и России, опрошенные «Ъ» ведущие российские эксперты оценивают миссию Джона Болтона весьма критически.

По их словам, поездка господина Болтона в российскую столицу фактически подвела черту под эпохой стратегического партнерства США и России, начавшейся после распада СССР, и стала первым шагом к новой модели отношений: взаимному стратегическому сдерживанию.

«Планируемый выход США из Договора о РСМД, помимо попытки добиться нового военного превосходства, имеет и политический подтекст. Речь не только о ракетах и боеголовках. Расторгая договор о РСМД, который был частью фундамента прежнего партнерства, США переводят Россию в разряд политически нелегитимных стран, таких как Северная Корея», — пояснил «Ъ» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Как это было в 1990—1991 годах, когда распадался СССР, Америка сегодня пытается послать Москве четкий сигнал: принесите нам акт о безоговорочной капитуляции, потому что мы все равно сильнее. Об этом говорит президент Трамп, требующий от России в качестве условия новой нормализации «прийти в себя» Владимир Васильев научный сотрудник Института США и Канады РАН