Стороны проявили сдерживание
США и Россия меняют модель отношений.
США и Россия меняют модель отношений.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон завершил во вторник визит в Москву, главным событием которого стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Тональность визита представителя администрации США и архитектора ее российской политики предопределили жесткие заявления президента Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также решимости США стать лидером новой ядерной гонки, «пока другие страны не придут в себя». По мнению опрошенных «Ъ» российских экспертов, визит Джона Болтона в Москву завершил эпоху стратегического партнерства двух стран, на смену которому придет новая модель отношений: стратегическое сдерживание, требующее от Москвы асимметричных ответов на вызовы США.
В Россию с нелюбовью
Двухдневный визит Джона Болтона стал уже вторым его посещением российской столицы за полгода и имел принципиально новую повестку. На сей раз он прибыл в Москву, чтобы договариваться о новых правилах игры в
Накануне визита Джона Болтона Дональд Трамп сообщил о скором выходе США из Договора о РСМД 1987 года, обвинив Россию в нарушении положений этого документа. А когда его советник по национальной безопасности уже находился в Москве, Дональд Трамп сообщил, что США будут наращивать свои ядерные силы. «У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем увеличивать свой ядерный потенциал, пока они не придут в себя», — заявил Дональд Трамп, дав понять, что это послание прежде всего адресовано России и Китаю. Они, по словам президента США, должны «поступить умно» и прекратить гонку вооружений.
Без оливковой ветви
Несмотря на новые обвинения в адрес России и фактический переход Вашингтона на язык ядерного ультиматума, повестка визита Джона Болтона оказалась предельно насыщенной. В понедельник, после пятичасовых переговоров с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, Джон Болтон провел закрытую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, продлившуюся полтора часа.
Рабочая программа вторника оказалась еще более плотной. После продлившихся полтора часа переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу господин Болтон возложил цветы к месту убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту. После этого в сопровождении посла США в Москве Джона Хантсмана он посетил Александровский сад, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии у Вечного огня Джон Болтон и Джон Хантсман также возложили цветы к стеле крымского города Керчь, почтив память жертв трагедии в местном колледже.
До своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле господин Болтон также успел дать интервью
Тон официальных сообщений и высказываний самого господина Болтона, сделанных в ходе визита и на итоговой
Говоря в интервью
Впрочем, встреча Джона Болтона с Владимиром Путиным вернула его к вопросу о последних шагах Вашингтона, направленных на демонтаж прежнего стратегического партнерства США и России. «Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», — попенял Джону Болтону Владимир Путин, впрочем, тут же призвав «несмотря на различные подходы, искать точки соприкосновения».
Чтобы описать ситуацию в
«Я так и думал», — подвел итог Владимир Путин.
Ось асимметрии
Одним из главных позитивных итогов стало прозвучавшее на
Между тем, несмотря на предпринятые советником президента Трампа попытки снять новую напряженность в отношениях США и России, опрошенные «Ъ» ведущие российские эксперты оценивают миссию Джона Болтона весьма критически.
«Планируемый выход США из Договора о РСМД, помимо попытки добиться нового военного превосходства, имеет и политический подтекст. Речь не только о ракетах и боеголовках. Расторгая договор о РСМД, который был частью фундамента прежнего партнерства, США переводят Россию в разряд политически нелегитимных стран, таких как Северная Корея», — пояснил «Ъ» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Как это было в 1990—1991 годах, когда распадался СССР, Америка сегодня пытается послать Москве четкий сигнал: принесите нам акт о безоговорочной капитуляции, потому что мы все равно сильнее. Об этом говорит президент Трамп, требующий от России в качестве условия новой нормализации «прийти в себя»
«США долго не устраивало, что Россия имеет стратегический потенциал, сопоставимый с американским. При этом США понимали, что с точки зрения обычных вооружений они имеют многократный перевес над Россией. В этой ситуации сегодня США пытаются добиться изменения баланса сил и перевеса на качественно новом уровне», — пояснил «Ъ» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По мнению эксперта, при президенте Трампе «российско-американские отношения от стратегического партнерства переходят к новой модели взаимного стратегического сдерживания», причем «эта модель будет включать как симметричные, так и асимметричные шаги».
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Сергей Строкань, Екатерина Мареева