Дональд Трамп ответил на предложение Владимира Путина о встрече в Париже
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.
«Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча. — “Ъ”) еще не организована, но, наверное, мы встретимся», — цитирует политика Reuters.
Ранее Владимир Путин через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передал Дональду Трампу предложение о встрече 11 ноября. На эту дату во Франции запланированы мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что предварительная договоренность о переговорах достигнута. По словам господина Ушакова, встреча «будет серьезно готовиться», но «большого состава с обеих сторон не будет».