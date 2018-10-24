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01:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп ответил на предложение Владимира Путина о встрече в Париже

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.

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«Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча. — “Ъ”) еще не организована, но, наверное, мы встретимся», — цитирует политика Reuters.

Ранее Владимир Путин через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передал Дональду Трампу предложение о встрече 11 ноября. На эту дату во Франции запланированы мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что предварительная договоренность о переговорах достигнута. По словам господина Ушакова, встреча «будет серьезно готовиться», но «большого состава с обеих сторон не будет».

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