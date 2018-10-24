Дональд Трамп ответил на предложение Владимира Путина о встрече в Париже

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча. — “Ъ”) еще не организована, но, наверное, мы встретимся», — цитирует политика Reuters.

Ранее Владимир Путин через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передал Дональду Трампу предложение о встрече 11 ноября. На эту дату во Франции запланированы мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны.