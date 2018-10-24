Русскому народу нашли место в российском
Подготовлена новая редакция стратегии госнацполитики.
Подготовлена новая редакция стратегии госнацполитики.
По сведениям «Ъ», президентский Совет по межнациональным отношениям должен в четверг утвердить проект новой редакции Стратегии госнацполитики, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). В проекте появились определения таких понятий, как гражданское единство, российская нация, народ, цели и показатели эффективности реализации стратегии. Президиум совета, который в марте раскритиковал предыдущий проект стратегии, новый документ уже одобрил. Окончательный вариант стратегии дорабатывается в администрации президента (АП) и будет введен в действие указом Владимира Путина.
Стратегия госнацполитики в новой редакции подготовлена ФАДН и должна быть утверждена в четверг на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. В ФАДН отказались официально комментировать проект. Источник в агентстве пояснил «Ъ», что «сейчас документ дорабатывается в АП» и окончательный вариант может измениться, «анализировать его можно будет только после того, как президент подпишет указ о введении стратегии в действие».
По словам члена президиума совета Асламбека Паскачева, стратегия стала «более компактной и коррелируется с изменениями, происшедшими за шесть лет». Напомним, стратегия 2012 года была «разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности РФ». Новая ее редакция «является документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности», правовую основу которой составляет не только Конституция РФ (как ранее), но и законы «О безопасности», «О стратегическом планировании», «другие законы об обеспечении госбезопасности в разных сферах деятельности», а также «нормы международного права, международные договоры РФ».
Вызовами и угрозами стране ФАДН считает «влияние международного терроризма и экстремизма, распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности», возникновение «очагов напряженности в результате переноса на территорию страны идеологии зарубежных региональных конфликтов».
Угрозами названы также «гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, в том числе за счет поддержки
В проекте учтены требования членов президиума совета вернуть в документ исчезнувшие из предыдущего варианта положения о «государствообразующей роли русского народа» и «цивилизационном культурном коде» («Ъ» писал об этом 23 марта). «Российское государство складывалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ, — говорится в новом документе.— Объединяет современное российское общество единый культурный (цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка,
Впервые в документе даны определения основных понятий. Госнацполитика, как следует из проекта, — это «система стратегических приоритетов и мер», реализующаяся в деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по «обеспечению межнационального согласия и гражданского единства в РФ». «Народы, национальности, этнические общности» — это «совокупность лиц, свободно определяющих» свою национальную, культурную и религиозную принадлежность. Российская нация — «сообщество свободных равноправных граждан РФ различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою государственную и гражданскую общность с российским государством». В свою очередь, гражданское единство — это «необходимая основа российской нации, признание гражданами РФ ее суверенности, государственной целостности, единства правового пространства».
По словам руководителя Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН, члена президиума совета Леокадии Дробижевой, «над понятийным аппаратом работал совет экспертов РАН и он получился полезным, необходимым для людей». «Мы проводили исследования, выяснилось, что люди
Напомним, что против появления закона о единой российской нации, который по поручению президента в 2016 году начала готовить рабочая группа под руководством академика Валерия Тишкова, выступили представители национальных республик, посчитавшие, что его принятие приведет к исчезновению этносов. В августе 2017 года концепция закона была представлена в АП, но документ так и не появился. В декабре на конференции в честь пятилетия стратегии было решено подготовку закона отложить, а стратегию ФАДН было поручено обновить.
Цели и задачи национальной политики в обновленной стратегии почти не изменились: сохранение этнокультурного многообразия, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, совершенствование госуправления в этой сфере. При этом в документе появилась задача по «этнокультурному развитию русского народа» и других народов, а также пункт о работе с молодежью по «формированию гражданской идентичности, чувства патриотизма».
Такой формулировки не было в предыдущей стратегии, как и целевых показателей ее реализации. Среди них, в частности, уровень общероссийской гражданской идентичности, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений и подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, а также количество межнациональных и межконфессиональных конфликтов, вышедших на «федеральный уровень».
Наталья Городецкая
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