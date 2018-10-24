Русскому народу нашли место в российском

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По сведениям «Ъ», президентский Совет по межнациональным отношениям должен в четверг утвердить проект новой редакции Стратегии госнацполитики, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). В проекте появились определения таких понятий, как гражданское единство, российская нация, народ, цели и показатели эффективности реализации стратегии. Президиум совета, который в марте раскритиковал предыдущий проект стратегии, новый документ уже одобрил. Окончательный вариант стратегии дорабатывается в администрации президента (АП) и будет введен в действие указом Владимира Путина.

Стратегия госнацполитики в новой редакции подготовлена ФАДН и должна быть утверждена в четверг на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. В ФАДН отказались официально комментировать проект. Источник в агентстве пояснил «Ъ», что «сейчас документ дорабатывается в АП» и окончательный вариант может измениться, «анализировать его можно будет только после того, как президент подпишет указ о введении стратегии в действие».

По словам члена президиума совета Асламбека Паскачева, стратегия стала «более компактной и коррелируется с изменениями, происшедшими за шесть лет». Напомним, стратегия 2012 года была «разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности РФ». Новая ее редакция «является документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности», правовую основу которой составляет не только Конституция РФ (как ранее), но и законы «О безопасности», «О стратегическом планировании», «другие законы об обеспечении госбезопасности в разных сферах деятельности», а также «нормы международного права, международные договоры РФ».

По мнению члена президиума совета Александра Брода, «таким образом, национальная политика вписывается в более широкий контекст национальной безопасности страны».

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Вызовами и угрозами стране ФАДН считает «влияние международного терроризма и экстремизма, распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности», возникновение «очагов напряженности в результате переноса на территорию страны идеологии зарубежных региональных конфликтов».

Угрозами названы также «гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, в том числе за счет поддержки из-за рубежа», незаконная миграция и несовершенство системы адаптации мигрантов, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство, региональная экономическая дифференциация, последствия межэтнических конфликтов и споров в регионах РФ, отток русского населения из регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

В проекте учтены требования членов президиума совета вернуть в документ исчезнувшие из предыдущего варианта положения о «государствообразующей роли русского народа» и «цивилизационном культурном коде» («Ъ» писал об этом 23 марта). «Российское государство складывалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ, — говорится в новом документе.— Объединяет современное российское общество единый культурный (цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России».

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Впервые в документе даны определения основных понятий. Госнацполитика, как следует из проекта, — это «система стратегических приоритетов и мер», реализующаяся в деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по «обеспечению межнационального согласия и гражданского единства в РФ». «Народы, национальности, этнические общности» — это «совокупность лиц, свободно определяющих» свою национальную, культурную и религиозную принадлежность. Российская нация — «сообщество свободных равноправных граждан РФ различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою государственную и гражданскую общность с российским государством». В свою очередь, гражданское единство — это «необходимая основа российской нации, признание гражданами РФ ее суверенности, государственной целостности, единства правового пространства».

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По словам руководителя Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН, члена президиума совета Леокадии Дробижевой, «над понятийным аппаратом работал совет экспертов РАН и он получился полезным, необходимым для людей». «Мы проводили исследования, выяснилось, что люди по-разному понимают единство, единую политическую нацию, а для государства очень важно обеспечить консолидацию и единство людей. Теперь люди будут знать, что единая нация — это не подавление народов и языков», — сказала она «Ъ».

Напомним, что против появления закона о единой российской нации, который по поручению президента в 2016 году начала готовить рабочая группа под руководством академика Валерия Тишкова, выступили представители национальных республик, посчитавшие, что его принятие приведет к исчезновению этносов. В августе 2017 года концепция закона была представлена в АП, но документ так и не появился. В декабре на конференции в честь пятилетия стратегии было решено подготовку закона отложить, а стратегию ФАДН было поручено обновить.

Цели и задачи национальной политики в обновленной стратегии почти не изменились: сохранение этнокультурного многообразия, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, совершенствование госуправления в этой сфере. При этом в документе появилась задача по «этнокультурному развитию русского народа» и других народов, а также пункт о работе с молодежью по «формированию гражданской идентичности, чувства патриотизма».

Результатом реализации стратегии должны стать «укрепление российской нации», снижение количества конфликтов, укрепление статуса русского языка как государственного, обеспечение поддержки коренных малочисленных народов и повышение межрегионального сотрудничества в этой сфере.

Такой формулировки не было в предыдущей стратегии, как и целевых показателей ее реализации. Среди них, в частности, уровень общероссийской гражданской идентичности, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений и подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, а также количество межнациональных и межконфессиональных конфликтов, вышедших на «федеральный уровень».

Экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов считает, что комментировать проект рано, пока его еще не оценило главное правовое управление президента и продолжается дискуссия. «В документе говорится об адаптации иностранных мигрантов, а некоторые эксперты считают, что надо говорить и об адаптации россиян, переезжающих в непривычные регионы, например в Казань из Суздаля», — сказал он «Ъ».