Трамп назвал Ближний Восток отвратительным местом

Источник: AP 2018

«Нет оправдания тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий… Но вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира», — заявил президент журналистам в Овальном кабинете.

«Если вы посмотрите на другую сторону — Иран, то вы увидите то, что они сделали людям много порочного и ужасного», — продолжил он свою мысль.

Газета отмечает, что после убийства журналиста Washington Post республиканцы и демократы стали открыто осуждать действия наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и призывать прекратить продажу оружия королевству на $110 млрд.

Однако Трамп этого делать пока не собирается. «Я скажу вам, что Россия и Китай очень хотели бы иметь этот военный заказ. Я имею в виду, что они хотели бы получить этот военный заказ на $110 млрд. И Россия очень быстро забрала бы его, и Китай тоже забрал бы его очень быстро», — сказал он.

Убийство Джамаля Хашкаджи

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, колумнист The Washington Post, живший в Вирджинии, был убит в начале этого месяца в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд долго не признавал этого факта, однако потом заявил, что Хашкаджи был убит случайно и без ведома саудовских властей.