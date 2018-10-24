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12:57 (мск), источник: Интерфакс

Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян в 2018 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о росте зарплат россиян в текущем году более чем на 10%.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил Топилин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации в среду.

«Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — добавил он.

В пресс-службе Минтруда в свою очередь пояснили, что рост среднемесячной начисленной заработной платы работников, по данным Росстата, за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%.

Согласно указу президента, с 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом. и составил 11 тыс. 163 рубля.

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