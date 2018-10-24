В Кремле назвали планы США выйти из ДРСМД опасными

Источник: РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

«Это чрезвычайно опасное намерение. Это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующего потенциала вооружений. Это сделает мир более опасным. Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили, и президент говорил, мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь, думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России», — прокомментировал Песков заявления американского президента.

Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.