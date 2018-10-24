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13:12 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали планы США выйти из ДРСМД опасными

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Планы США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) чрезвычайно опасны, по сути, это декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, Россия будет думать о защите своих интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

«Это чрезвычайно опасное намерение. Это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующего потенциала вооружений. Это сделает мир более опасным. Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили, и президент говорил, мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь, думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России», — прокомментировал Песков заявления американского президента.

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Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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