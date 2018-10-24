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18:31 (мск), источник: Интерфакс

После скандала с министром труда в Саратове на 300 рублей повысили прожиточный минимум

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Депутаты Саратовской областной думы на сессии в среду приняли региональный закон о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год, повысив его на 288 рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Парламентарии установили год прожиточный минимум на уровне 8278 рублей; до этого он составлял 7990 рублей, сообщил агентству «Интерфакс» представитель облдумы.

Во время обсуждения этого законопроекта в начале октября тогдашний министр занятости, труда и миграции области Наталия Соколова и депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко поспорили о том, можно ли прожить на установленную законом минимальную сумму.

Соколова заявила, что 3,5 тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и предложила составить сбалансированную диету, однако сама на нее сесть отказалась из-за «статуса» министра.

Вскоре Соколова была уволена.

Позже выяснилось, что, согласно официальным данным, чиновница получала зарплату почти в 200 тысяч рублей, а также на протяжении нескольких лет получала материальную помощь из бюджета в размере 100 тысяч в год.

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