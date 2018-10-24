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14:39 (мск), источник: Ведомости

Правительство примет список допустимых подарков чиновникам

Норму о предельной стоимости подарка госслужащим заменит список допустимых подарков. Это следует из законопроекта, опубликованного комиссией правительства по законопроектной деятельности.

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Источник: Reuters

«В настоящее время законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам обычных подарков, если их стоимость не превышает 3000 руб. Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков», — говорится в сообщении. Перечень будет включен в закон «О противодействии коррупции».

Допустимыми признаются подарки в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями — но только в виде «полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации». Разрешается принимать цветы.

«К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», — пишет комиссия правительства.

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Если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом работодателю. Такие подарки будут признаваться соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной собственностью, собственностью организаций.

Сейчас чиновникам запрещено получать любые подарки, связанные с их должностями, кроме тех, что вручены на протокольных мероприятиях, в служебных командировках или на других официальных встречах. О них надо сообщать работодателю, а если подарок дороже 3000 руб., его следует передать организации. Международная конвенция ООН по противодействию коррупции, к которой присоединилась Россия, считает подарки формой коммерческого подкупа.

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