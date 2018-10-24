Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Источник: РИА "Новости"

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 парламентариев воздержались, один проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, «Дашнакцутюн» и блок Царукяна.

«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», — сказал Пашинян.

У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.

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Ранее глава провластной парламентской фракции «Елк» (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера для запуска процесса роспуска парламента. По ее словам, выдвижение носит формальный характер и преследует цель обеспечить лишь установленные конституцией процедуры роспуска Национального собрания, для этого депутаты не должны избрать главу правительства.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом, он рассчитывает на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.