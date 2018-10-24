Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 парламентариев воздержались, один проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, «Дашнакцутюн» и блок Царукяна.
«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», — сказал Пашинян.
У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.
Ранее глава провластной парламентской фракции «Елк» (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера для запуска процесса роспуска парламента. По ее словам, выдвижение носит формальный характер и преследует цель обеспечить лишь установленные конституцией процедуры роспуска Национального собрания, для этого депутаты не должны избрать главу правительства.
Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом, он рассчитывает на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.
В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку «Царукян», которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок «Елк» (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия «Дашнакцутюн».