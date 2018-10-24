Болтон исключил новые санкции США против России в ближайшее время
США сейчас не планируют вводить дополнительные санкции против России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
США сейчас не планируют вводить дополнительные санкции против России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Накануне он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, а сегодня состоялись переговоры Болтона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против России», — цитирует «Интерфакс» слова Болтона на
Болтон уточнил, что практически США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. «Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении России», — сказал он.
Заявление Болтона спровоцировало кратковременное укрепление рубля. В отсутствие иных факторов курс доллара около 15.00 мск упал до 65 руб за доллар с уровня 65,6 руб., но затем повысился до 65,4 руб.
Заявление советника Дональда Трампа противоречит недавнему заявлению спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что администрация США усиливает давление на Россию
Накануне на встрече Болтона с Путиным была достигнута договоренность о личной встрече президентов России и США 11 ноября в Париже.