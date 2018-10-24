Почти 4 млн человек получат федеральную доплату к пенсии в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

«Эта мера коснется 3,8 млн человек, средний размер доплаты — чуть больше 1900 руб. Мы планируем направить на эти цели 86 млрд руб. в следующем году и, соответственно, чуть более 70 млрд руб. ежегодно — 2020 и 2021 гг.», — сказал Дроздов (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что эти выплаты направлены на поддержание уровня пенсий в регионах на уровне не ниже прожиточного минимума.

В среду Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2019−2021 гг. Доходы ПФР в 2019 г. составят 8,61 трлн руб., в 2020 г. — 9 трлн руб., в 2021 г. — 9,29 трлн руб., расходы — 8,64 трлн, 9 трлн и 9,33 трлн руб. соответственно. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2019 г. запланированы в размере 3,32 трлн. руб., в 2020 г. — 3,4 трлн. руб., в 2021 г. — 3,31 трлн. руб.