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20:35 (мск), источник: Интерфакс

Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Россия быстро и эффективно сможет ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

«Отвечаю прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить: сможем, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что является формальным предлогом для выхода наших партнеров из договора о РСМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем», — заявил он на пресс-конференции в Москве по итогам российско-итальянских переговоров.

Путин подчеркнул, что при этом никаких доказательств не предъявляется.

По словам президента РФ, США уже нарушили договор, «установив системы противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки “Иджис”, поставив их на землю, на территорию».

Путин отметил, что эти установки могут быть использованы для ударных ракет, а не для антиракет, для чего необходимо лишь поменять компьютерное обеспечение программы. «Это работа нескольких часов, мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны», — сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что ответ России будет зеркальным.

Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора (РСМД), что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально.
Владимир Путин
Президент РФ

Он заметил, что европейские страны, которые согласятся с этим, «должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара».

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«Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности. Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований», — добавил президент.

Путин также пояснил, что решение США о выходе из ДРСМД было принято значительно раньше, на днях это просто объявили. «Проблема возникла не вчера и не три дня назад, когда президент Соединенных Штатов объявил об этом, она возникла раньше», — сказал он.

Президент РФ рассказал, что конгресс США уже включил расходы на проведение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ИФ) по ракетам средней и меньшей дальности. «Это значит, что решение было уже принято. Если проводятся НИОКРы, они ведь проводятся не для того, чтобы положить потом результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились. Значит, будет сделан следующий шаг», — сказал президент.

Путин добавил, что есть определенные вопросы, связанные с развитием ракетных технологий в мире и ограничениями, которые взяли на себя только Соединенные Штаты и РФ.

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20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1−5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор. Москва эти обвинения отвергала.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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23 октября© Ньюстюб
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