Генпрокуратура займется поиском иностранных счетов российских чиновников

Источник: РИА "Новости"

Речь также идет о категории лиц, которой запрещено иметь счета и вклады в иностранных банках, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В случае, если такую информацию невозможно получить напрямую, Генпрокуратура вправе направить соотвествующий запрос через Центральный банк, который, в свою очередь, связывается с иностранным регулятором и запрашивает необходимую информацию.

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Формально координация действий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и сейчас является одной из функций прокуратуры. Она также отвечает за контроль над соответствием расходов чиновников их доходам. Но, согласно действующему законодательству, запрашивать соответствующую информацию в иностранных банках и других организациях может любое государственное ведомство. В реальности, там не очень хорошо представляют, как это должно происходить, говорил ранее «Ведомостям» начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Если такие запросы пойдут через Генпрокуратуру, она определит порядок их направления и будет оценивать объективность.

Соответствующие предложения Генпрокуратура подготовила еще два года назад, следует из отчета генпрокурора Юрия Чайки о состоянии правопорядка и законности в 2016 г.

Именно отсутствием механизма получения необходимых сведений тогда объясняли небольшое число нарушений, выявленных в этой сфере.

«Вскрытые факты нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами носят единичный характер. Всего за 2016 г. выявлено 12 таких нарушений», — говорилось в докладе.