Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошки как собаки: топ-10 пород с «собачьим» характером
За что лишают прав: самые опасные нарушения ПДД
Пенсионер из Уэльса 5 лет просто так вызывал себе скорую
14 гениальных (и простых) костюмов на Хэллоуин для твоего парня
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Анастасия Волочкова похвасталась новым танцем 13-летней дочки
В сети восхищаются внешностью сына Анны Седоковой
Из-за бездействия врачей пенсионерка превратилась в живой труп
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Массимо Каррера не против продолжить работу в России
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
14 гениальных (и простых) костюмов на Хэллоуин для твоего парня
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов расстались
Стало известно, сколько платят воюющим ополченцам ДНР
ВКС РФ создали мощнейший авиационный полк в мире
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как дизайнер обустроила однушку с гардеробной
Фоторепортажи
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
12Трагедия в колледже в Керчи
24 октября, источник: Ведомости

Путин заявил об обязательном участии госкомпаний в национальных проектах

Участие в реализации национальных проектов станет обязательным для госкомпаний, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, — сказал Путин. — В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, “Газпрома”, “Ростеха”, “Ростелекома”, “Роснефти”, “Росатома” и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

От правительства для реализации нацпроектов потребуется напряженная работа, указал Путин. «Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае: мы не можем действовать и работать, как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность участия частного бизнеса в планах развития страны.

При этом он подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет.

С бизнесом правительство и администрация президента в лице помощника главы государства Андрея Белоусова обсуждает возможность добровольного инвестирования в социально важные проекты.

Читайте также
За три года правительство направит на нацпроекты более 5,5 трлн рублей

В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок — они нужны для выполнения целей его майского указа. По словам первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 трлн руб. Он рассказал, что федеральный бюджет направит 14 трлн руб., плюс еще 6 трлн руб. будет выделено за счет средств госпрограмм. «По бюджетной системе за счет средств субъектов Российской Федерации из бюджета будет направлено с учетом этого 18 трлн руб., и еще 8,5 трлн — средства внебюджетных источников», — пояснил Силуанов.

Счетная палата критиковала национальные проекты, указывая, что сформулированные в них цели и задачи недостаточно согласованы. Председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин отмечал, что расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства — на 1,2 трлн руб. в течение трех лет. Статистику по 70% утвержденных проектов никто не ведет, а планы реализации по многим из них будут утверждены в декабре 2019 г. — то есть оценить, как идет работа, можно будет только к 2020 г. Некоторые проекты не отвечают поставленным задачам, показатели и результаты по ним определены плохо, что «создает риски принятия неадекватных или несвоевременных решений по ходу реализации национальных проектов», говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета. На непроработанность нацпроектов пеняли и участники парламентских слушаний, следует из их рекомендаций: программы так и «не стали эффективным инструментом».

 Как один банкир вскрыл аферу в Danske Bank на $234 млрд
Сергей Гуриев рассказал, почему россияне старшего возраста перестают работать
Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД
Доллар упал после заявления Болтона по антироссийским санкциям
Путин внес в Госдуму закон о зарубежных счетах чиновников
Девушка по ошибке устроила осаду ресторана в первый рабочий день
«Локомотив» проиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов
Путин призвал кабинет министров «не засыпать на ходу»
Названы самые высокооплачиваемые телеактеры
Спорт
Массимо Каррера не против продолжить работу в России В среду 54-летний итальянский специалист дал пресс-конференцию, которая была организована по его инициативе
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Еще одна структура получила право останавливать автомобили С 24 октября Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) включена в число органов, которые смогут следить за безопасностью дорожного движения
Кино
Перья и глаза: Ани Лорак снялась в образе Фредди Меркьюри К выходу на экраны байопика популярная певица перевоплотилась в Фредди Меркьюри
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Как дизайнеры обустроили однушку в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Ирена Понарошку стала мамой во второй раз Ребенок телеведущей появился на свет в Москве
Леди
6 звездных женщин, которые ушли к любовникам Иногда страсть захватывает так, что ради нее бросают самую крепкую семью и самых верных мужей. Рассказываем о звездах, которые ушли к любовникам.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь