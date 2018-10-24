Путин заявил об обязательном участии госкомпаний в национальных проектах

Источник: РИА "Новости"

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, — сказал Путин. — В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, “Газпрома”, “Ростеха”, “Ростелекома”, “Роснефти”, “Росатома” и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

От правительства для реализации нацпроектов потребуется напряженная работа, указал Путин. «Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае: мы не можем действовать и работать, как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность участия частного бизнеса в планах развития страны.

При этом он подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет.

С бизнесом правительство и администрация президента в лице помощника главы государства Андрея Белоусова обсуждает возможность добровольного инвестирования в социально важные проекты.

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В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок — они нужны для выполнения целей его майского указа. По словам первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 трлн руб. Он рассказал, что федеральный бюджет направит 14 трлн руб., плюс еще 6 трлн руб. будет выделено за счет средств госпрограмм. «По бюджетной системе за счет средств субъектов Российской Федерации из бюджета будет направлено с учетом этого 18 трлн руб., и еще 8,5 трлн — средства внебюджетных источников», — пояснил Силуанов.