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01:38 (мск), источник: Интерфакс

РФ передала США полную информацию об испытаниях ракеты 9М729

Создание этой ракетной системы США назвали нарушением ДРСМД со стороны России.

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Москва. 24 октября. INTERFAX. RU — Россия предоставила американской стороне всю информацию о запусках ракеты 9М729, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я хочу сказать в отношении ракеты 9М729. Это ракета, которую нам вменяют в качестве нашего нарушения ДРСМД, поскольку мы якобы ее испытали на дальность, запрещенную договором», — сказал Рябков в эфире программы «Большая игра» на первом канале.

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«Мы не можем представить себе ситуацию, когда Россия в интересах какого-то эфемерного решения созданной американцами проблемы вдруг сознается в том, что она никогда не нарушала. Это просто исключено и очевидно», — подчеркнул представитель МИД.

«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», — отметил дипломат.

Рябков добавил, что на прошлогодних учениях «Запад-2017» был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность меньше 500 км.

«Я понимаю, что эти данные в условиях тотального, хронического отсутствия доверия между Москвой и Вашингтоном воспринимаются американскими специалистами, мягко говоря, как требующие уточнения и проверки», — сказал замглавы МИД РФ. По его словам, РФ неоднократно была в ситуациях, когда предложения продолжить диалог профессионалов на эту тему сходили на нет и приводили к взаимным обвинениям.

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