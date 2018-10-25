РФ передала США полную информацию об испытаниях ракеты 9М729

Москва. 24 октября. INTERFAX. RU — Россия предоставила американской стороне всю информацию о запусках ракеты 9М729, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я хочу сказать в отношении ракеты 9М729. Это ракета, которую нам вменяют в качестве нашего нарушения ДРСМД, поскольку мы якобы ее испытали на дальность, запрещенную договором», — сказал Рябков в эфире программы «Большая игра» на первом канале.

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«Мы не можем представить себе ситуацию, когда Россия в интересах какого-то эфемерного решения созданной американцами проблемы вдруг сознается в том, что она никогда не нарушала. Это просто исключено и очевидно», — подчеркнул представитель МИД.

«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», — отметил дипломат.

Рябков добавил, что на прошлогодних учениях «Запад-2017» был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность меньше 500 км.