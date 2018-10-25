РФ передала США полную информацию об испытаниях ракеты 9М729
Создание этой ракетной системы США назвали нарушением ДРСМД со стороны России.
Создание этой ракетной системы США назвали нарушением ДРСМД со стороны России.
Москва. 24 октября. INTERFAX. RU — Россия предоставила американской стороне всю информацию о запусках ракеты 9М729, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я хочу сказать в отношении ракеты 9М729. Это ракета, которую нам вменяют в качестве нашего нарушения ДРСМД, поскольку мы якобы ее испытали на дальность, запрещенную договором», — сказал Рябков в эфире программы «Большая игра» на первом канале.
«Мы не можем представить себе ситуацию, когда Россия в интересах
«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», — отметил дипломат.
Рябков добавил, что на прошлогодних учениях «Запад-2017» был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность меньше 500 км.
«Я понимаю, что эти данные в условиях тотального, хронического отсутствия доверия между Москвой и Вашингтоном воспринимаются американскими специалистами, мягко говоря, как требующие уточнения и проверки», — сказал замглавы МИД РФ. По его словам, РФ неоднократно была в ситуациях, когда предложения продолжить диалог профессионалов на эту тему сходили на нет и приводили к взаимным обвинениям.