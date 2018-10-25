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02:39 (мск), источник: Интерфакс

Россиянам предложили предоставить возможность отзывать депутатов и мэров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — У граждан России может появиться возможность отзывать депутатов и мэров. Об этом со ссылкой на проект нового избирательного кодекса, который разрабатывают специалисты МГУ, пишут «Ведомости».

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Источник: Reuters

Проект структуры документа обнародовал Российский фонд свободных выборов (РСФВ), одним из учредителей которого является Центризбирком.

Кодекс должен будет состоять из двух частей — общей и особенной. Общая часть будет содержать понятия, термины и принципы проведения выборов. Особенную часть составят главы о порядке проведения выборов в органы власти разного уровня. Именно в ней появится раздел, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Отдельные главы особенной части предложили посвятить правилам голосования по изменению границ муниципалитетов, а также основам организации и проведения непрямых выборов глав регионов и муниципалитетов, пишет издание со ссылкой на авторов проекта.

Текущее законодательство предусматривает только отзыв губернатора, уточняют «Ведомости». Эта норма была введена в 2012 году.

Проект документа планируют доработать и вынести на обсуждение до лета 2019 года.

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