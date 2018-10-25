Россиянам предложили предоставить возможность отзывать депутатов и мэров

Кодекс должен будет состоять из двух частей — общей и особенной. Общая часть будет содержать понятия, термины и принципы проведения выборов. Особенную часть составят главы о порядке проведения выборов в органы власти разного уровня. Именно в ней появится раздел, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Отдельные главы особенной части предложили посвятить правилам голосования по изменению границ муниципалитетов, а также основам организации и проведения непрямых выборов глав регионов и муниципалитетов, пишет издание со ссылкой на авторов проекта.