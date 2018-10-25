Минобороны РФ обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами

«Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский
По словам господина Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот ручное управление осуществляет не крестьянин
Он добавил, что террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация, «а для этого нужно специальное оборудование», его создание должно вестись «не на коленках и не в сирийской пустыне» (цитаты по «РИА Новости»).
Напомним, в российской армии появились подразделения по борьбе с беспилотниками.
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