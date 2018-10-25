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10:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами

Самолет-разведчик США Poseidon-8 («Посейдон-8»), а «не крестьянин какой-то», управлял дронами, которые атаковали базу ВКС России в Сирии Хмеймим, заявил на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

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Источник: AP 2018

«Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение 8 часов», — цитирует его ТАСС.

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По словам господина Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — заявил замминистра.

Он добавил, что террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация, «а для этого нужно специальное оборудование», его создание должно вестись «не на коленках и не в сирийской пустыне» (цитаты по «РИА Новости»).

Напомним, в российской армии появились подразделения по борьбе с беспилотниками.

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