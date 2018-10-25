Врио Забайкалья назначен Александр Осипов

«Принять отставку губернатора Забайкальского края Ждановой Н. Н. по собственному желанию. Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Забайкальского края», — говорится в указе президента.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Документ подписан в связи с заявлением губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой о досрочном прекращении полномочий.