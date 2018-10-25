Врио Забайкалья назначен Александр Осипов
Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкалья, сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкалья, сообщается на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Забайкальского края Ждановой Н. Н. по собственному желанию. Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Забайкальского края», — говорится в указе президента.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Документ подписан в связи с заявлением губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой о досрочном прекращении полномочий.
Напомним, Наталья Жданова в специальном видеообращении назвала причиной ухода «внутренние мотивы и объективные обстоятельства». Главой региона она стала в феврале 2016 года. Полномочия главы края должны были закончиться в 2021 году. В КПРФ и ЛДПР считают, что реальными причинами отставки стали низкие показатели