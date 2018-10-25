Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы в панике от жесткого решения Путина
В Антарктиде нашли «безголового куриного монстра» (фото)
Сидеть оказалось вреднее, чем курить
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Мама Тимати показала, как он перерезает пуповину новорожденной дочке
Ирина Дубцова показала подросшего сына
«Доярка и врушка»: Андрееву выгнали за предательство
«Ястреб» Болтон провалил миссию США в Кремле
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Праздник с Пугачевой закончился конфликтом
У банкира, назвавшего себя личным врагом Путина, изъяли особняк
Доллар и евро упали после слов политика из США
Утонула бы в глазах: девушки влюбляются в керченского стрелка
Лобода в больнице в тяжелом состоянии - СМИ
«До сих пор чувство возмущения»: Матвиенко на ответ Топилина
Умер артист Юрий Григорьев
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Врио Забайкалья назначен Александр Осипов

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкалья, сообщается на сайте Кремля.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Принять отставку губернатора Забайкальского края Ждановой Н. Н. по собственному желанию. Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Забайкальского края», — говорится в указе президента.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Документ подписан в связи с заявлением губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой о досрочном прекращении полномочий.

Напомним, Наталья Жданова в специальном видеообращении назвала причиной ухода «внутренние мотивы и объективные обстоятельства». Главой региона она стала в феврале 2016 года. Полномочия главы края должны были закончиться в 2021 году. В КПРФ и ЛДПР считают, что реальными причинами отставки стали низкие показатели социально-экономического развития региона и падение рейтинга губернатора.

Следите за развитием темы«В России увольняются губернаторы»
 В России может начать всерьез дорожать хлеб
А был ли Рюрик? Историю Руси могут пересмотреть
РФ передала США полную информацию об испытаниях ракеты 9М729
Пилоты рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам
Нефтяники больше не хотят сдерживать рост цен на бензин
«Локомотив» проиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов
До января в России установится пасмурная и сырая погода
Саратовский депутат пробует жить на прожиточный минимум
Спорт
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, «Локомотив» приехал на матч лишь за 55 минут до стартового свистка
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Еще одна структура получила право останавливать автомобили С 24 октября Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) включена в число органов, которые смогут следить за безопасностью дорожного движения
Кино
Перья и глаза: Ани Лорак снялась в образе Фредди Меркьюри К выходу на экраны байопика популярная певица перевоплотилась в Фредди Меркьюри
Недвижимость
Почему умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Горячие темы на «Детях»
Лошадь Фиолетовая Уменьшение алиментов в связи с рождением ребенка в новой семье 331
Львица Страстная Я Мать или Где?! 244
Anik Вены. Операция. Жду вторую :) 216
Kayakashik Принцесса Анна: самая трудолюбивая принцесса 179
Леди
Дотянуться до звезды: диета и пластика 32-летней Ольги Бузовой О талантах, проектах и внешности Ольги Бузовой сегодня не говорит только ленивый. Вот и мы боне будем лениться.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь