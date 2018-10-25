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12:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп нашел виновных в «почтовом терроризме»

Президент США обвинил в обострении политической конфронтации демократов и СМИ.

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Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду вечером на митинге своих сторонников в Висконсине, призвал все политические силы в стране «к миру и гармонии». Накануне Секретная служба США смогла перехватить самодельные взрывные устройства, отправленные по почте нескольким лидерам Демократической партии, включая бывших президентов страны. Демократы уже заявили, что инцидент был спровоцирован заявлениями самого Дональда Трампа. Сам же глава Белого дома считает, что основную ответственность за обострение политической конфронтации в США должны нести демократы и поддерживающие их СМИ.

В ожидании президента США несколько тысяч его сторонников, собравшихся в городке Мосини, штат Висконсин, скандировали «Посади ее за решетку!» (Lock her up!). Этот лозунг, впервые использованный самим Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года и обращенный к Хиллари Клинтон, стал настоящей визитной карточкой всех собраний сторонников действующего главы Белого дома, и без него не обходится ни один митинг республиканцев.

Сам президент Трамп, впрочем, в начале своего выступления призвал все политические силы в стране к «миру и гармонии». Накануне Секретная служба США сообщила, что ей удалось перехватить как минимум пять самодельных взрывных устройств, отправленных по почте известным деятелям Демократической партии. В понедельник подобное устройство было обнаружено в почтовом ящике у дома бизнесмена и крупного спонсора демократов Джорджа Сороса. В среду такие же конверты были доставлены на домашние адреса семьи экс-президента Барака Обамы в Вашингтоне, четы Клинтон недалеко от Нью-Йорка, бывшего генпрокурора США Эрика Холдера и сенатора-демократа Максин Уолтерс. Еще одна посылка пришла на телеканал CNN и была адресована консультанту телекомпании, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Уже поздно вечером в среду стало известно, что Секретная служба США проверяет информацию о подобном «письме», отправленном бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

В среду днем президент Дональд Трамп ограничился кратким комментарием инцидента, заявив, что «он расстроен и зол». Вопреки обыкновению, он не сделал никаких заявлений и в своем Twitter и предпочел опубликовать твит вице-президента Майка Пенса с припиской о том, что «всем сердцем согласен» с призывом к прекращению острой политической борьбы.

Выступая в Висконсине, Дональд Трамп назвал попытку теракта менее чем за две недели до промежуточных выборов в Конгресс «атакой на демократию».

«Мы хотим, чтобы все (противоборствующие.— “Ъ”) стороны объединились в мире и гармонии, — заявил он, так и не назвав по именам представителей Демпартии, которым предназначались “посылки”.— Мы можем это сделать… И это случится!».

В своих публичных выступлениях Дональд Трамп неоднократно называл СМИ «врагами народа» и «фальшивыми новостями», используя обидные клички для своих оппонентов.

В числе любимых выражений президента — «Лживая Хиллари» (Хиллари Клинтон), «Чак-Плакса» (лидер демократов в Сенате Чак Шумер) и «Дурочка» (сенатор Максин Уолтерс).
Вопреки уже сложившейся традиции, на этот раз президент США призвал «всех политиков» прекратить споры и «перестать относиться к политическим оппонентам как к морально дефективным».

«Есть только один способ разрешить наши разногласия: мирно, у избирательной урны, — сказал господин Трамп.— Именно этого мы и добиваемся». При этом уже через несколько минут глава Белого дома обвинил демократов и СМИ в обострении политической конфронтации в стране.

«Средства массовой информации должны ощутить свою ответственность, сменить тон на более миролюбивый и прекратить бесконечную враждебность, остановить непрерывный поток негатива, отказаться от зачастую выдуманных атак и придуманных историй», — заявил президент. Глава Белого дома также добавил, что он сам имел полное право называть демократов представителями «криминальной партии» и обвинять их в «предательстве» интересов страны.

«Для любой демократии очень важно провести резкую черту, обозначив границы двух разных (политических.— “Ъ”) платформ, которые предлагают выбрать американцам», — сказал президент.
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За несколько часов до выступления Дональда Трампа в Висконсине лидеры демократов в Конгрессе США Чак Шумер и Нэнси Пелоси выступили с совместным заявлением, обвинив президента в «культивировании атмосферы насилия и ненависти в стране». О том, что выпады господина Трампа против своих политических оппонентов стали главной причиной неудавшейся террористической атаки, заявил и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

Примирительное выступление президента США не помешало республиканцам в среду выступить с новыми атаками против своих оппонентов. Днем сторонники президента обнаружили в числе сообщений электронной почты письмо от имени невестки главы Белого дома Лары Трамп, в котором телекомпания CNN вновь обвинялась в распространении «лживых сообщений». Через несколько часов в эфире телеканалов в нескольких штатах появились новые предвыборные ролики, размещенные Национальным комитетом Республиканской партии. В них в том числе демонстрировалась связь кандидатов от Демпартии с Джорджем Соросом.

С обвинениями в адрес телекомпании CNN вечером выступила и пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, заявившая, что журналисты телеканала должны нести ответственность за неудавшийся теракт. «Президент Трамп призвал американцев “объединиться… перед угрозой политического насилия”, — написала она в своем Twitter.— Но вместо этого вы решили продолжить свои атаки и пытаетесь разделить (страну.— “Ъ”)».

Кирилл Белянинов, Вашингтон

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