Президентом Эфиопии впервые стала женщина

Источник: AFP 2018

«Обе палаты парламента избрали посла Сахле-Ворк Зевде следующим президентом Эфиопии, это историческое событие. Она первая женщина, возглавившая современную Эфиопию», — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Накануне, как сообщает местный журнал Addis Standard, обе палаты парламента одобрили отставку предыдущего президента Мулату Тешоме, возглавившего страну в 2013 году. Тешоме, как и его предшественник, принадлежит к народности оромо — крупнейшей этнической группе в Эфиопии.