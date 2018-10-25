Президентом Эфиопии впервые стала женщина
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный эфиопский дипломат
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный эфиопский дипломат
«Обе палаты парламента избрали посла
Накануне, как сообщает местный журнал Addis Standard, обе палаты парламента одобрили отставку предыдущего президента Мулату Тешоме, возглавившего страну в 2013 году. Тешоме, как и его предшественник, принадлежит к народности оромо — крупнейшей этнической группе в Эфиопии.
Согласно конституции, президент страны избирается парламентом на 6 лет и не может исполнять обязанности более двух сроков. Президент в Эфиопии исполняет в большей степени представительские функции, а реальная власть в стране принадлежит