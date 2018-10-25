Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских пенсий

Источник: Reuters

С 1 января 2019 года от доплаты к пенсиям могут отказаться парламентарии, которые по объему социальных гарантий в зависимости от должности приравниваются к премьер-министру, зампреду правительства или министру.

Причем отказавшийся от доплат депутат уже не сможет передумать и вернуться к получению средств.

В июле информация о размерах пенсий и зарплат депутатов была официально раскрыта на сайте Госдумы. Средняя зарплата депутатов в 2018 году составляет 388 тыс. рублей, а пенсия — 46,6 тыс. рублей для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов. Депутаты, который отработали в парламенте больше 10 лет, получат пенсию 63 581 рубль.

Депутат, который не отработал в Госдуме хотя бы один созыв полностью, то есть был депутатом меньше пяти лет, не получит депутатской пенсии. Также такую пенсию не получают депутаты, которые были осуждены за совершение преступлений.