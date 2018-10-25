Саудовская Аравия захотела стать новой Европой

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«Я верю, что новая Европа — это Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия через пять лет станет совсем другим. Бахрейн, Кувейт и даже Катар, несмотря на отличия наших экономик, также тотально преобразятся, Иордания, Египет, Ирак — если мы преуспеем за пять лет, то ренессанс произойдет здесь, на Ближнем Востоке», — сказал Мухаммад.

Выполнение этой задачи он сравнил с войной: «Это моя война, которую я сам начал. Я не хочу больше видеть Ближний Восток на окраине мира».

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Два года назад Мухаммад, который тогда не был наследным принцем, представил план глобальной реформы экономики Саудовской Аравии под названием «Видение-2030». Помимо прочего, он включал в себя строительство нового мегагорода NEOM на границе с Египтом и Иорданией и приватизацию части крупнейшей компании страны — нефтедобывающей Saudi Aramco. Однако реализация обоих проектов пока отложена.

Нынешний форум Future Investment Initiative проходит на фоне международного скандала и обвинений властей Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Из-за этого несколько европейских стран отказались отправлять на мероприятие своих представителей. Тем не менее, по утверждению Эр-Рияда, в ходе форума уже удалось заключить 25 соглашений на общую сумму 65 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости. Большинство сделок совершено с партнерами из США.