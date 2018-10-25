Трамп не отказался от личного телефона, несмотря на предупреждения о прослушке

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Бывшие и действующие сотрудники президентской администрации заверяют, что не пытаются нанести урон репутации Трампа, а лишь высказывают свое разочарование в связи с его легкомысленным подходом к технике.

По словам чиновников, спецслужбы выяснили, что Китай и Россия прослушивают президентские звонки.

В частности, Пекин, выяснив, к кому Трамп прислушивается и какими аргументами его можно переубедить, намерен использовать это в продолжающейся торговой войне. Сообщается, что Китай якобы составил список лиц, которые могут повлиять на мнение лидера США.

По данным газеты, у главы США есть три iPhone, ни один из которых не является полностью защищенным от прослушки. Над двумя телефонами «поработали» сотрудники Агентства национальной безопасности, и теперь они стали менее уязвимыми, но в то же время менее функциональными, отмечает газета.

Еще один телефон — это личный iPhone президента, «не отличающийся от сотен миллионов iPhone, используемых по всему миру». От этого телефона президент не отказывается, потому что в отличие от двух других смартфонов, в нем он может хранить свои контакты, пишет газета.

Президенту США положено менять телефоны каждые 30 дней, но Трамп редко делает это, ссылаясь на неудобства, пишет газета. При этом он не пользуется электронной почтой, так что хакеры не смогут добраться до его имэйлов, и не пишет смс-сообщений.

Россия, как утверждает газета, не предпринимает таких усилий для влияния на Трампа, как Китай.