В Кремле с юмором отнеслись к статье о прослушке личного телефона Трампа

«Спрашивайте в газете. Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться основанием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.