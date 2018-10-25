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13:34 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле с юмором отнеслись к статье о прослушке личного телефона Трампа

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — В Кремле с юмором отнеслись к публикации газеты The New York Times о том, что российские спецслужбы якобы прослушивают личный телефон президента США Дональда Трампа.

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Источник: РИА "Новости"

«Спрашивайте в газете. Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться основанием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

«Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее The New York Times написала, что Трамп продолжает пользоваться своим личным iPhone вопреки советам своих помощников, которые предупреждали его, что разведывательные службы России и КНР прослушивают его телефон.

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