Пентагон предложил Конгрессу США принять на вооружение ракеты средней дальности

Источник: AP 2018

Подготовка соответствующего доклада была утверждена Конгрессом в рамках законопроекта по оборонному бюджету на 2018 год. Однако его выпуск задержался на несколько месяцев из-за изучения Пентагоном возможностей модификации имеющихся ракетных систем, а также создания новых типов. Источник в Конгрессе подтвердил, что доклад уже представлен Пентагоном.

Доклад является секретным. Однако Breaking Defense со сслыкой на имеющиеся в него документы предполагает, что в нем изложены четыре возможных варианта создания потенциала ракетных систем с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. км, которые запрещены по договору о РСМД.

Согласно этим данным, речь идет о модификации имеющихся ракет малой дальности (тактических ракет) с целью увеличения их дальности, а также о размещении на передовых позициях крылатых ракет среднего радиуса действия наземного базирования, баллистических ракет средней дальности и баллистических ракет средней дальности с маневрирующей головной частью.

20 октября Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. «Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — сказал он. В то же время, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.