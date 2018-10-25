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16:54 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон предложил Конгрессу США принять на вооружение ракеты средней дальности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — На фоне заявления президента США о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Пентагон представил Конгрессу потенциальные планы принятия на вооружение новых систем среднего радиуса действия, сообщило в среду издание Breaking Defense.

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Источник: AP 2018

Подготовка соответствующего доклада была утверждена Конгрессом в рамках законопроекта по оборонному бюджету на 2018 год. Однако его выпуск задержался на несколько месяцев из-за изучения Пентагоном возможностей модификации имеющихся ракетных систем, а также создания новых типов. Источник в Конгрессе подтвердил, что доклад уже представлен Пентагоном.

Доклад является секретным. Однако Breaking Defense со сслыкой на имеющиеся в него документы предполагает, что в нем изложены четыре возможных варианта создания потенциала ракетных систем с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. км, которые запрещены по договору о РСМД.

Согласно этим данным, речь идет о модификации имеющихся ракет малой дальности (тактических ракет) с целью увеличения их дальности, а также о размещении на передовых позициях крылатых ракет среднего радиуса действия наземного базирования, баллистических ракет средней дальности и баллистических ракет средней дальности с маневрирующей головной частью.

20 октября Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. «Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — сказал он. В то же время, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

В Кремле пообещали, что Россия «быстро и эффективно» ответит на выход США из договора.

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Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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