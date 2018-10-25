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15:20 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что он пользуется только защищенными от прослушки телефонами

ТАСС, 25 октября. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The New York Times о том, что он якобы использует для общения с друзьями незащищенный личный мобильный телефон вопреки советам американских спецслужб. Об этом Трамп написал в четверг на своей личной странице в Twitter.

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Источник: AP 2018

«Так называемые “эксперты по Трампу” из The New York Times написали длинную и скучную статью о моих телефонных звонках, которая настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени исправлять ее. Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один правительственный мобильный телефон, которым я редко пользуюсь. Эта статья совершенно ложная», — написал президент.

Газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила ранее, что Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания смартфона iPhone для общения с друзьями. По данным источников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению хозяин Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.

Как сообщала ранее газета Politico, отдел информационных технологий Белого дома предоставил Трампу два смартфона iPhone, один из которых он использует только для публикации сообщений в Twitter, а также для чтения новостей. Второй смартфон предназначен только для совершения звонков, но американский лидер постоянно пользуется именно первым мобильным устройством связи для общения со своими друзьями и публикации сообщений в Twitter. Проблема состоит в том, что специалисты не оборудовали этот смартфон средствами, которые могли бы предотвратить потенциальную слежку за главой государства.

Следите за развитием темы«Кто, как и зачем прослушивает телефон Трампа?»
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