Трамп заявил, что он пользуется только защищенными от прослушки телефонами

Источник: AP 2018

«Так называемые “эксперты по Трампу” из The New York Times написали длинную и скучную статью о моих телефонных звонках, которая настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени исправлять ее. Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один правительственный мобильный телефон, которым я редко пользуюсь. Эта статья совершенно ложная», — написал президент.

Газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила ранее, что Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания смартфона iPhone для общения с друзьями. По данным источников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению хозяин Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.