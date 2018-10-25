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15:21 (мск), источник: Интерфакс

В МИД Китая предложили Трампу заменить свой iPhone на Huawei

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Китай считает сообщения о прослушке телефона президента США Дональда Трампа ложными и предлагает американскому президенту пользоваться телефонами китайской марки, заявила в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Источник: Mail Hi-Tech

«Если есть опасения по поводу того, что звонки на Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei», — цитирует ее агентство Bloomberg. (В августе этого года Трамп запретил госслужащим пользоваться телефонами этой марки).

Представитель китайского МИД также обвинили New York Times в создании фейковых новостей. «Ряд людей в США не жалеют усилий на то, чтобы получить “Оскар” за лучший сценарий», — сказала она.

Сам Трамп также ранее заявил, что информация газеты не соответствует действительности. «Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый правительственный мобильный. История такая неправильная!», — добавил он.

В публикации New York Times говорится о том, что помощники президента США неоднократно предупреждали его, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не захотел отказываться от разговоров по личному iPhone. По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.

Следите за развитием темы«Кто, как и зачем прослушивает телефон Трампа?»
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