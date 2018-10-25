В МИД Китая предложили Трампу заменить свой iPhone на Huawei

Источник: Mail Hi-Tech

«Если есть опасения по поводу того, что звонки на Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei», — цитирует ее агентство Bloomberg. (В августе этого года Трамп запретил госслужащим пользоваться телефонами этой марки).

Представитель китайского МИД также обвинили New York Times в создании фейковых новостей. «Ряд людей в США не жалеют усилий на то, чтобы получить “Оскар” за лучший сценарий», — сказала она.

Сам Трамп также ранее заявил, что информация газеты не соответствует действительности. «Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый правительственный мобильный. История такая неправильная!», — добавил он.