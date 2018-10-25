Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Без света останется пол-Украины": РФ просят не вводить санкции
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
Самые необычные розыгрыши знаменитостей
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Вкусный и полезный торт всего за 10 минут (видео)
Звездные папы, которые сильно изменились после рождения детей
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Муж и жена одновременно заболели раком груди
Российский вратарь «Тампы» признан первой звездой дня в НХЛ
Сборная России продолжила подниматься в рейтинге ФИФА
У банкира, назвавшего себя личным врагом Путина, изъяли особняк
Доллар и евро упали после слов политика из США
Ад на дорогах Туапсе: машины смыло потоком воды (видео)
В Москве «летнюю плитку» сменит «зимний асфальт»
«До сих пор чувство возмущения»: Матвиенко на ответ Топилина
Умер артист Юрий Григорьев
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
16Мартышки над схваткой
15:27 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проекты о налоговом эксперименте для самозанятых

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019—2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Наверх
Источник: РИА Новости

Авторами этих законодательных инициатив выступили депутаты Андрей Макаров, Надежда Максимова, Владислав Резник, Леонид Симановский, Глеб Хор, сенаторы Евгений Бушмин, Мухарбий Ульбашев и другие присоединившиеся впоследствии к ним парламентарии.

На новый спецрежим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог», также как и уплата налога.

Новость
Самозанятых предоставят самим себе

Доходы граждан, перешедших на уплату налога на профессиональный доход, от реализации товаров работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Уплата налога осуществляется ежемесячно. В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятые граждане освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) и получают право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Плательщикам налога на профессиональный доход для получения страховой пенсии предоставляется возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере с ограничением максимального размера таких взносов.

Устанавливается налоговая ответственность за нарушение зарегистрированными в качестве самозанятых гражданами порядка формирования и сроков передачи фискального чека. «То есть фактически такая ответственность будет наступать тогда, когда такой зарегистрированный гражданин не заплатил налог с продажи конкретного товара или услуги», — пояснил РИА Новость зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.

При первом нарушении, по его словам, такое лицо заплатит штраф в размере 20% от полученной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. При повторном в течение шести месяцев нарушении штраф будет взиматься уже в размере всей суммы расчета, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее 5 тысяч рублей, отметил депутат.

Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятых, и, получая доход, не платит НДФЛ, который на данный момент составляет 13%, ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неуплаченного налога. «При этом следует помнить, что в случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность», — напомнил зампред бюджетного комитета.

Следите за развитием темы«В России появится новый налог»
 В России начались 'репрессии снизу'
Депутат в Саратове решил проверить, можно ли жить на 3500 р. в месяц
Водная ловушка: что происходит в Сочи, Туапсе и Адлере
Солнечный зонд «Паркер» прислал снимок Земли
Меган Маркл появилась на публике в платье с биркой
Роберту Де Ниро прислали бомбу
Госдума ввела уголовную ответственность за «резиновые офисы»
Киселев призвал разработать «внутренние запреты» для граждан
Спорт
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Лиге Европы «Зенит» примет дома французский «Бордо», «Спартак» с поддержкой фанатов сыграет в Глазго с «Рейнджерс», а «Краснодар» отправится в гости к бельгийскому «Стандарду»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать Речь идет о включении ведомства в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. Однако гражданский автотранспорт это не затронет
Кино
Малахов, дочь Пескова и другие на премьере триллера Недели каннского кино 2018 завершились в столице показом фильма «Под Сильвер-Лэйк»
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Горячие темы на «Детях»
Пятачок) Помогите) 146
Sorio Отсутствие на одном уроке. 142
Татьяна Смирнова Где попробовать пожить с малышом у моря недорого? 118
Ирина Красавина Просто порассуждать 101
Леди
Дотянуться до звезды: диета и пластика 32-летней Ольги Бузовой О талантах, проектах и внешности Ольги Бузовой сегодня не говорит только ленивый. Вот и мы боне будем лениться.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь