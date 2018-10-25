Путин потребовал усилить контроль над оборотом оружия в стране

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«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — заявил Путин в четверг на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами.

Дискуссия о необходимости усиления контроля за оборотом оружия обострилась после нападения на колледж в Керчи 17 октября. Студент 4-го курса пришел в учебное заведение с ружьем, открыл огонь по людям и привел в действие взрывное устройство, после чего покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около полусотни.